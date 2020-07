"Строим наше будущее": Рэпер Канье Уэст собрался идти в президенты США

Знаменитый американский рэпер Канье Уэст, который также является супругом Ким Кардашьян, будет баллотироваться в президенты США на выборах в ноябре 2020-го года. Об этом он сообщил на своей странице в Twitter.

"Сейчас мы должны реализовать потенциал Америки, доверяя богу, объединяя наше видение, а также строя наше общее будущее. Я иду в президенты Соединенных Штатов!", - написал артист, добавив хэштег #2020VISION. От какой партии Уэст собирается выдвигаться, пока что неизвестно.

We must now realize the promise of America by trusting God, unifying our vision and building our future. I am running for president of the United States 🇺🇸! #2020VISION