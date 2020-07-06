"Много глупости": Звезды высмеяли Канье Уэста за желание стать президентом США

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Канье Уэст /Getty Images

Совсем недавно знаменитый американский рэпер Канье Уэст заявил о том, что собирается баллотироваться в президенты США на выборах в ноябре этого года. Его затею поддержала жена Ким Кардашьян и Илон Маск. Однако не все знаменитости позитивно отреагировали. Об этом сообщает издание The Independent.

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Актриса Хилари Дафф и певица Тони Брэкстон пошутили в соцсетях о том, что они тоже будут идти в президенты. А вот кинозвезда Октавия Спенсер заявила, что не намерена отдавать свой голос за Уэста.

"Слишком много глупости в современном мире. Очевидно, что многие люди живут в пузыре. Но когда-нибудь он лопнет", - подчеркнула она.

А вот Пэрис Хилтон пошутила, что выдвинет свою кандидатуру, а после победы окружит себя "горячими сотрудниками", которые будут говорить ей правду о ее одежде. Кроме этого, она пообещала сделать Белый Дом розовым.

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