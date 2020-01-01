"Заразим Обаму гриппом": Актер Саша Барон Коэн жестко разыграл сторонников Трампа

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Саша Барон Коэн /Getty Images

Знаменитый британский актер и комик Саша Барон Коэн, известный не только скандальными фильмами, но и провокационными выходками, поиздевался над американскими ультраправыми консерваторами и сторонниками Дональда Трампа. Он пробрался на их митинг под видом селянина.

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Участвовать в митинге, который проходил в штате Вашингтон, Коэну разрешили из-за того, что он внес крупное пожертвование. Там он исполнил оскорбительную кантри-песню, в которой прошелся по Бараку Обаме, Хилари Клинтон и доктору Энтони Фаучу.

"Что делать с Обамой? Заразим его уханьским гриппом! Что делать с Хиллари Клинтон? За решетку ее, как и раньше! Фаучи не может отличить свою голову от задницы. Он, наверное, курит траву. Я не вру, и это не шутка. Корона - выдумка либералов", - спел Коэн, подшучивая над участниками встречи.

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К слову, организаторы мероприятия заявили, что не поддерживают оскорблений, которые звучали от актера. Однако многие из участников охотно подпевали Саше Барону.

Вероятно, данный перформанс может стать частью нового сезона юмористического шоу Кто есть Америка?. В нем Коэн в разных выдуманных образах троллит американских знаменитостей и политиков.

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