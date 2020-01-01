Бодипозитив и блогеры: Группа Ленинград вернулась с новым клипом-хитом

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Ленинград - Фотосессия /Скриншот с YouTube

Знаменитый музыкальный коллектив Сергея Шнурова Ленинград возобновил свою деятельность после продолжительного перерыва. И их возвращение ознаменовано выходом нового клипа на трек Фотосессия.

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В песне основную партию исполнила вокалистка Виктория Кузьмина, которая также сыграла и роль девушки, постоянно обрабатывающей свои фото. Кроме нее, в музыкальном видео появились блогерша Тетя Мотя (Наталья Давыдова) и популярная plus size-модель. В работе затрагиваются темы харрасмента, бодипозитива, поправок в Конституцию РФ, а также другие актуальные вещи.

Клип Ленинград - Фотосессия за несколько часов набрал более 180 тысяч просмотров на YouTube.

В видео присутствует нецензурная лексика - 18+

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