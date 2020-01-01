Alyona Alyona рассекретила свой вес и пообещала похудеть
Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, который 14-го июня исполнилось 29 лет, рассказала своим подписчикам, сколько она весит, и заявила, что намерена похудеть.
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В Instagram-сторис артистка встала на весы и рассекретила перед своими поклонниками, что ее вес составляет 127,4 кг. Сразу же после этого она рассказала, что намерена сбросить 29 килограммов (столько же, сколько ей исполнилось лет).
"Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 кг. Для того, чтобы на следующий день рождения быть меньше, чем сегодня. Хочется какой-то авантюры в жизни, бросать себе вызовы и достигать новых вершин", - заявила Alyona Alyona.
Она также подчеркнула, что будет демонстрировать в Instagram методы похудения, а также рассказывать о рационе питания и занятиях спортом.
Ранее сообщалось о том, что соцсети расхвалили совместный клип Alyona Alyona и Киевстонера