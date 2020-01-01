Alyona Alyona рассекретила свой вес и пообещала похудеть

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official/

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona, который 14-го июня исполнилось 29 лет, рассказала своим подписчикам, сколько она весит, и заявила, что намерена похудеть.

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В Instagram-сторис артистка встала на весы и рассекретила перед своими поклонниками, что ее вес составляет 127,4 кг. Сразу же после этого она рассказала, что намерена сбросить 29 килограммов (столько же, сколько ей исполнилось лет).

Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official/

"Я хочу бросить себе вызов и попытаться похудеть за год на 29 кг. Для того, чтобы на следующий день рождения быть меньше, чем сегодня. Хочется какой-то авантюры в жизни, бросать себе вызовы и достигать новых вершин", - заявила Alyona Alyona.

Она также подчеркнула, что будет демонстрировать в Instagram методы похудения, а также рассказывать о рационе питания и занятиях спортом.

Ранее сообщалось о том, что соцсети расхвалили совместный клип Alyona Alyona и Киевстонера