Переключиться на мобильную версию

Jerry Heil выпустила клип о еде с ASMR-звуками: Реакция соцсетей

Певица выложила Lyric-видео на трек Chewing
Поделись

Jerry Heil
Jerry Heil
/instagram.com/thejerryheil/

Популярная украинская певица и участница нацотбора на Евровидение Jerry Heil выпустила новое Lyric-видео на англоязычный трек Chewing. Оно снято в формате mukbang - видеоблоггинга, в котором демонстрируют поедание еды с ASMR-звуками в виде чавканья и сербанья.

Читай также: MONATIK и Вера Брежнева выпустили яркий клип

В песне и видео идет речь о девушке-интроверте, которая сидит дома и постоянно кушает разную еду. Для нее, как и для подобных ей людей, жизнь на самоизоляции в маленькой комнате практически не изменилась.

В комментариях под музыкальным видео поклонники певицы отметили, что героиня напоминает им их самих, а также похвалили саму Jerry Heil, назвав ее новинку шикарной. Некоторым песня напомнила украинский и западных стиль, а другие подчеркнули, что, даже находясь дома на карантине, можно создавать качественную музыку.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Lyric-видео Jerry Heil - Chewing набрало более 70 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Егор Крид порвал YouTube-тренды драйвовым клипом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Jerry Heil Chewing ASMR Lyric клип украинская музыка Джерри Хейл тренды YouTube реакция соцсетей Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь