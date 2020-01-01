Jerry Heil выпустила клип о еде с ASMR-звуками: Реакция соцсетей

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Jerry Heil /instagram.com/thejerryheil/

Популярная украинская певица и участница нацотбора на Евровидение Jerry Heil выпустила новое Lyric-видео на англоязычный трек Chewing. Оно снято в формате mukbang - видеоблоггинга, в котором демонстрируют поедание еды с ASMR-звуками в виде чавканья и сербанья.

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В песне и видео идет речь о девушке-интроверте, которая сидит дома и постоянно кушает разную еду. Для нее, как и для подобных ей людей, жизнь на самоизоляции в маленькой комнате практически не изменилась.

В комментариях под музыкальным видео поклонники певицы отметили, что героиня напоминает им их самих, а также похвалили саму Jerry Heil, назвав ее новинку шикарной. Некоторым песня напомнила украинский и западных стиль, а другие подчеркнули, что, даже находясь дома на карантине, можно создавать качественную музыку.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Lyric-видео Jerry Heil - Chewing набрало более 70 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков на YouTube.

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