Jerry Heil выпустила клип о еде с ASMR-звуками: Реакция соцсетей
Популярная украинская певица и участница нацотбора на Евровидение Jerry Heil выпустила новое Lyric-видео на англоязычный трек Chewing. Оно снято в формате mukbang - видеоблоггинга, в котором демонстрируют поедание еды с ASMR-звуками в виде чавканья и сербанья.
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В песне и видео идет речь о девушке-интроверте, которая сидит дома и постоянно кушает разную еду. Для нее, как и для подобных ей людей, жизнь на самоизоляции в маленькой комнате практически не изменилась.
В комментариях под музыкальным видео поклонники певицы отметили, что героиня напоминает им их самих, а также похвалили саму Jerry Heil, назвав ее новинку шикарной. Некоторым песня напомнила украинский и западных стиль, а другие подчеркнули, что, даже находясь дома на карантине, можно создавать качественную музыку.
Lyric-видео Jerry Heil - Chewing набрало более 70 тысяч просмотров и 6 тысяч лайков на YouTube.
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