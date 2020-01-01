"ВЕЧЕРиНОЧКА": MONATIK и Вера Брежнева выпустили яркий клип

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MONATIK и Вера Брежнева выпустили совместный клип /instagram.com/monatik_official/

Украинский поп-исполнитель MONATIK и певица Вера Брежнева записали совместную песню под названием ВЕЧЕРиНОЧКА, а также представили на нее клип. Его сняла популярная клипмейкер Таня Муиньо.

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Сама песня вышла легкой, ненавязчивой и с танцевальными мотивами, а видеоработа получилась яркой и красочной. В ней исполнителя в разных нарядах появились сначала на дневной тусовке у бассейна, а после - зажгли на вечеринке в помещении.

Стоит отметить, что совместная работа пришлась по душе не всем поклонниками артистов. Некоторые заявили, что куплет Брежневой здесь лишний и то, что певица уже изжила себя, в отличие от Монатика. Однако есть те, кто высоко оценил всю работу обоих исполнителей.

Ранее сообщалось о том, что новый клип MARUV стал хитом на YouTube