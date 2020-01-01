Переключиться на мобильную версию

Егор Крид порвал YouTube-тренды драйвовым клипом

Рэпер представил клип на песню 58
Поделись

Егор Крид
Егор Крид
/instagram.com/egorkreed/

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид, который совсем недавно выпустил новый альбом под названием 58, представил новый клип на заглавную песню из него. За сутки он попал в тренды YouTube.

Читай также: Моргенштерн и Элджей возглавили YouTube-тренды с новым треком

\На этот раз Крид решил поэкспериментировать с рок-звучанием. В песне он рассказал о своей нынешней жизни, о том, как он работает над новой музыкой, а также вспомнил, что он провинциальный парень, который добился высот.

Клип Егор Крид - 58 за сутки набрал более 660 тысяч просмотров, а также занял 19-ое место в трендах украинского YouTube.

В песне присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что MONATIK и Вера Брежнева выпустили яркий клип

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
Егор Крид клип новый клип 58 рэп тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь