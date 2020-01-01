Егор Крид порвал YouTube-тренды драйвовым клипом

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Егор Крид /instagram.com/egorkreed/

Популярный рэп-исполнитель Егор Крид, который совсем недавно выпустил новый альбом под названием 58, представил новый клип на заглавную песню из него. За сутки он попал в тренды YouTube.

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\На этот раз Крид решил поэкспериментировать с рок-звучанием. В песне он рассказал о своей нынешней жизни, о том, как он работает над новой музыкой, а также вспомнил, что он провинциальный парень, который добился высот.

Клип Егор Крид - 58 за сутки набрал более 660 тысяч просмотров, а также занял 19-ое место в трендах украинского YouTube.

В песне присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что MONATIK и Вера Брежнева выпустили яркий клип