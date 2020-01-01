Переключиться на мобильную версию

7 млн за сутки: Моргенштерн и Элджей возглавили YouTube-тренды с новым треком

Рэперы записали совместную песню под названием Cadillac
Поделись

MORGENSHTERN и Элджей
MORGENSHTERN и Элджей
/instagram.com/morgen_shtern/

Популярный и скандальный рэпер Моргенштерн представил на своем YouTube-канале новую песню под названием Cadillac. Она записана вместе с другим звездным артистом Элджеем и за сутки лидировала в трендах.

Читай также: Новый клип MARUV стал хитом на YouTube

В совместной работе артисты придерживаются своего стиля. Их куплеты наполнены строчками о дорогих украшениях, девушках, деньгах, большой славе и роскошных автомобилях, которыми они обладают.

Трек MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac за сутки набрал более 7 миллионов прослушиваний, 920 тысяч лайков и 143 тысячи дизлайков, заняв 1-ое место в трендах украинского YouTube.

В песне присутствует нецензурная лексика - 18+

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona взорвала YouTube мощным и эмоциональным клипом

Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Поделись
Теги
MORGENSHTERN моргенштерн скандал Элджей Кадиллак Cadillac хит трек тренды YouTube Все теги
Статьи по теме
Реклама
Реклама
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь