7 млн за сутки: Моргенштерн и Элджей возглавили YouTube-тренды с новым треком
Популярный и скандальный рэпер Моргенштерн представил на своем YouTube-канале новую песню под названием Cadillac. Она записана вместе с другим звездным артистом Элджеем и за сутки лидировала в трендах.
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В совместной работе артисты придерживаются своего стиля. Их куплеты наполнены строчками о дорогих украшениях, девушках, деньгах, большой славе и роскошных автомобилях, которыми они обладают.
Трек MORGENSHTERN & Элджей - Cadillac за сутки набрал более 7 миллионов прослушиваний, 920 тысяч лайков и 143 тысячи дизлайков, заняв 1-ое место в трендах украинского YouTube.
В песне присутствует нецензурная лексика - 18+
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