Виктория Бэкхем отказалась от тура со Spice Girls, но заработала на нем миллион

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Виктория Бэкхем /Getty Images

Воссоединение группы Spice Girls прошло без участия Виктории Бэкхем, которая наотрез отказалась снова присоединяться к коллегам, а также запретила членам своей семьи посещать их концерты. Однако ей все же удалось заработать на этом круглую сумму.

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Как сообщает газета The Sun, певица и дизайнер пятую часть от всех доходов Spice Girls - почти один миллион фунтов стерлингов. Это деньги от рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров коллектива.

Примечательно, что за участие в концертном туре ей предлагали 12 миллионов.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш затравили за ее высказывание о привилегиях белых людей