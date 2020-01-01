Виктория Бэкхем отказалась от тура со Spice Girls, но заработала на нем миллион
Ей удалось получить пятую часть доходов группы
Виктория Бэкхем/Getty Images
Воссоединение группы Spice Girls прошло без участия Виктории Бэкхем, которая наотрез отказалась снова присоединяться к коллегам, а также запретила членам своей семьи посещать их концерты. Однако ей все же удалось заработать на этом круглую сумму.
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Как сообщает газета The Sun, певица и дизайнер пятую часть от всех доходов Spice Girls - почти один миллион фунтов стерлингов. Это деньги от рекламы, лицензионных соглашений и продаж фирменных товаров коллектива.
Примечательно, что за участие в концертном туре ей предлагали 12 миллионов.
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