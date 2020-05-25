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"Напиши мне": Рэпер Эминем опубликовал свой номер телефона

Рэпер призвал фанатов писать ему
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Эминем
Эминем
/Getty Images

Знаменитый американский рэпер Эминем опубликовал у себя в соцсетях собственный номер телефона. Таким образом артист решил оригинально отпраздновать двадцатилетие альбома The Marshall Mathers LP.

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"Дорогой Стэн, я хотел связаться с тобой раньше, но просто был занят. Напиши мне, и я тебе отвечу, 313-666-7440", - заявил исполнитель с отсылкой на свою песню под названием Stan.

Однако, как выяснилось, это не личный номер Эминема. Он был сгенерирован с помощью сервиса Community, где фанаты могут общаться с любимыми звездами и задавать им вопросы.

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