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"Новый хит: Как отреагировали соцсети на свежий клип Jerry Heil

Певица выпустила Lyric-видео на трек Провинция
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Jerry Heil - Провинция
Jerry Heil - Провинция
/instagram.com/thejerryheil/

Украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение-2020 Jerry Heil выпустила новое Lyric-видео Провинция (Провінція). Оно о девушке, которая попала в довольно необычный любовный треугольник.

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Как заявила сама Jerry Heil, эта новинка является продолжением цикла о провинциальной девушке с амбициями, история которой началась в хите Свободная Касса (Вільна Каса). На этот раз по сюжету она заводит отношения с парнем, которые рушатся не без помощи его мамы.

Фанаты певицы похвалили песню, назвав ее новым хитом. Некоторые высоко оценили припев, однако куплеты назвали более слабыми. Кроме этого, слушателям пришлась по душе тема трека и вокал, а в комментариях даже появились потенциальные свекрови, которые бы хотели такую невестку, как Jerry Heil.

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Комментарий на YouTube
Комментарий на YouTube
/Скриншот

Lyric-видео Jerry Heil - Провинция за сутки набрало более 65 тысяч просмотров на YouTube.              

Ранее сообщалось о том, что Леди Гага и Ариана Гранде взорвали YouTube новым клипом

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Jerry Heil Провинция украинская музыка клип Lyric хит тренды YouTube Все теги
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