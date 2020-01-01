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42 млн просмотров: Леди Гага и Ариана Гранде взорвали YouTube новым клипом

Певицы выпустила совместный клип на песню Rain on me
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Ариана Гранде и Леди Гага
Ариана Гранде и Леди Гага
/Скриншот с YouTube

Всемирно известные певицы Леди Гага и Ариана Гранде представили на YouTube новый клип на трек Rain on Me. Он войдет в грядущий альбом Гаги Chromatica, релиз которого состоится уже 29-го мая.

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В музыкальном видео артистки станцевали вместе со своим шоу-балетом под дождем в нескольких ночных локациях. Все происходящее разбавлено массой спецэффектов. Режиссером клипа выступил Роберт Родригес.

Клип Lady Gaga, Ariana Grande - Rain On Me уже набрал более 42 миллионов просмотров, 2,6 млн лайков и 134 тыс дизлайков, заняв 16-ую строчку в трендах украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что скандальный рэпер обвинил Бибера и Гранде в коррупции

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Ариана Гранде Леди Гага Rain on Me клип музыка Lady Gaga Ariana Grande тренды YouTube хит Все теги
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