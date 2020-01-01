Самый быстрорастущий: Клип Little Big для Евровидения набрал 100 млн просмотров

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Little Big - UNO /Скриншот с YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступить на Евровидении-2020, стал самым быстрорастущим в истории YouTube-канала песенного конкурса. Об этом сообщается на сайте Eurovision.tv.

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С момента публикации 12-го марта музыкальное видео набрало более 100 миллионов просмотров на YouTube. Примечательно, что до такой отметки удавалось дойти лишь песне Toy израильской певицы Нетты Барзилай, которая победила в конкурсе в 2018-ом. Кроме этого, организаторы Евровидения опубликовали поздравительный ролик.

Отметим, что клип Little Big - Uno также собрал 2,2 млн лайков и 163 тыс дизлайков.

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