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Самый быстрорастущий: Клип Little Big для Евровидения набрал 100 млн просмотров

Песня стала самой быстрорастущей в истории конкурса Евровидение
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Little Big - UNO
Little Big - UNO
/Скриншот с YouTube

Клип группы Little Big на песню Uno, с которой они должны были выступить на Евровидении-2020, стал самым быстрорастущим в истории YouTube-канала песенного конкурса. Об этом сообщается на сайте Eurovision.tv.

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С момента публикации 12-го марта музыкальное видео набрало более 100 миллионов просмотров на YouTube. Примечательно, что до такой отметки удавалось дойти лишь песне Toy израильской певицы Нетты Барзилай, которая победила в конкурсе в 2018-ом. Кроме этого, организаторы Евровидения опубликовали поздравительный ролик.

Отметим, что клип Little Big - Uno также собрал 2,2 млн лайков и 163 тыс дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Rolling Stone назвали лучший дебютный хит всех времен

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