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Фрэнк Синатра /Flickr

Легендарный американский певец и актер Фрэнк Синатра внезапно перепел популярную песню Бритни Спирс под названием Toxic. Сделать это получилось при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Futurism.

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Известно, что компания Open AL запустила нейросеть Jukebox. С помощью нее можно записать песню с голосами и стилями различных музыкантов. Именно так и появился кавер Фрэнка Синатры на Спирс.

Примечательно, что в базе данных программы есть голоса и стили более чем 9000 групп и артистов, как современной мировой эстрады, так и прошлых лет.

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