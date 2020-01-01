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Фрэнк Синатра неожиданно "спел" хит Бритни Спирс Toxic

При помощи искусственного интеллекта
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Фрэнк Синатра
Фрэнк Синатра
/Flickr

Легендарный американский певец и актер Фрэнк Синатра внезапно перепел популярную песню Бритни Спирс под названием Toxic. Сделать это получилось при помощи искусственного интеллекта. Об этом сообщает издание Futurism.

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Известно, что компания Open AL запустила нейросеть Jukebox. С помощью нее можно записать песню с голосами и стилями различных музыкантов. Именно так и появился кавер Фрэнка Синатры на Спирс.

Примечательно, что в базе данных программы есть голоса и стили более чем 9000 групп и артистов, как современной мировой эстрады, так и прошлых лет.

Ранее сообщалось о том, что Rolling Stone назвали лучший дебютный хит всех времен

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