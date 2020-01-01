Чоткий Паца покорили тренды YouTube пародией на клип Плачу на техно

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Чоткий Паца - Плачу на техно /Скриншот с YouTube

Украинский юмористический YouTube-проект Чоткий Паца выпустил на своем официальном канале новую пародию. Она снова о карантине, а перепели в этот раз они на свой лад хит групп Cream Soda и ХЛЕБ - Плачу на техно.

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Как и в прошлой видеоработе, посвященной самоизоляции, здесь главный герой клипа находится дома, снимая с помощью дрона виды опустевшего Киева. Внезапно его техника в воздухе сталкивается с техникой другой девушки, в которую парень влюбляется с первого взгляда, приглашая ее на виртуальное свидание. К слову, в клипе есть место не только романтике, но и ноткам криминала.

Пародия от Чоткого Паца на клип CREAM SODA & ХЛЕБ - ПЛАЧУ НА ТЕХНО набрала более 890 тысяч просмотров, а также попала в тренды украинского YouTube.

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