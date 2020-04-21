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Бросил после передозировки: Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков

Знаменитый рэпер ежегодно отмечает трезвую жизнь
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Эминем
Эминем
/instagram.com/eminem

Американский рэп-исполнитель Эминем вот уже двенадцать лет живет, не употребляя наркотики. Ежегодно он отмечает годовщину трезвой жизни, и об очередной он рассказал в Instagram.

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Артист опубликовал фотографию значка, на котором виднеется цифра 12. "Чистая дюжина, записано! Я не боюсь", - написал он в посте.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Clean dozen, in the books! I’m not afraid.

Публикация от Marshall Mathers (@eminem)

Стоит отметить, что Эминем не скрывал факта наркозависимости. В 2007-ом он пережил передозировку, что и стало одной из причин того, чтоб расстаться с пагубным пристрастием.

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Эминем Eminem 12 лет без наркотиков наркозависимость рэпер музыкант Все теги
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