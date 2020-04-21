Бросил после передозировки: Эминем отпраздновал 12 лет без наркотиков
Знаменитый рэпер ежегодно отмечает трезвую жизнь
Эминем/instagram.com/eminem
Американский рэп-исполнитель Эминем вот уже двенадцать лет живет, не употребляя наркотики. Ежегодно он отмечает годовщину трезвой жизни, и об очередной он рассказал в Instagram.
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Артист опубликовал фотографию значка, на котором виднеется цифра 12. "Чистая дюжина, записано! Я не боюсь", - написал он в посте.
Стоит отметить, что Эминем не скрывал факта наркозависимости. В 2007-ом он пережил передозировку, что и стало одной из причин того, чтоб расстаться с пагубным пристрастием.
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