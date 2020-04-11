"Манипулировал нами": Анна Седокова резко раскритиковала Меладзе

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Анна Седокова /instagram.com/annasedokova

Популярная певица Анна Седокова провела совместную Instagram-трансляцию с Ольгой Поляковой, в которой обсудила много тем. В частности, она резко высказалась о Константине Меладзе, группе ВИА Гра и Вере Брежневой.

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По словам певицы, с участницами ВИА Гры у нее была объявлена холодная война. "Мы все очень мило друг с другом общаемся, когда приходится, но, по сути, не любим… Костя Меладзе все время жестко манипулировал нами не как артистками, а как женщинами", - призналась Седокова, добавив, что продюсер постоянно заставлял артисток доказывать, что каждая из них лучше другой.

Также она высказала свое мнение о спаде популярности и продуктивности нынешней группы ВИА Гра.

"Мне кажется, у Кости больше не стоит на это все дело. А как только начинает приставать, ему сразу яички зажимают, и говорят: "Секундочку! Куда вы смотрите?". Я думаю, что это именно так, судя по его постоянному такому блаженному выражению лица", - заявила певица, имея ввиду отношения Меладзе с его женой Верой Брежневой.

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