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"Ее песни напевают все": Офис президента назвал королеву украинской поп-музыки

Ею стала Ирина Билык, которая отметила свое 50-летие
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ОП назвали Ирину Билык королевой украинской поп-музыки
ОП назвали Ирину Билык королевой украинской поп-музыки
/instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины Ирина Билык в понедельник, 6 апреля, отметила свое пятидесятилетие. С юбилеем популярную певицу поздравил и Офис президента Украины Владимира Зеленского, где ее также почетно назвали королевой отечественной популярной музыки.

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"Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви", - сказано в поздравлении от ОП, в котором ей также пожелали вдохновения и прекрасных произведений.

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Ирина Билык день рождения королева украинской поп музыки ОП Офис Президента Владимир Зеленский Юбилей Все теги
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