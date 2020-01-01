"Ее песни напевают все": Офис президента назвал королеву украинской поп-музыки

Ею стала Ирина Билык, которая отметила свое 50-летие

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ОП назвали Ирину Билык королевой украинской поп-музыки /instagram.com/bilyk_iryna

Народная артистка Украины Ирина Билык в понедельник, 6 апреля, отметила свое пятидесятилетие. С юбилеем популярную певицу поздравил и Офис президента Украины Владимира Зеленского, где ее также почетно назвали королевой отечественной популярной музыки.

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"Своими песнями она покорила сердца миллионов поклонников и стала настоящей королевой украинской поп-музыки. Песни Ирины напевают все, независимо от возраста, потому что они - о красоте, гармонии и любви", - сказано в поздравлении от ОП, в котором ей также пожелали вдохновения и прекрасных произведений.

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