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"Молитва за Украину": DZIDZIO попал в тренды с мощным клипом

Певец выпустил клип на Молитву за Украину
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Dzidzio - Молитва за Украину
Dzidzio - Молитва за Украину
/facebook.com/dzidzio/

Украинский певец и музыкант Михаил Хома (Dzidzio) представил на YouTube новый клип, который снят на песню Молитва за Украину. Его снял Владимир Шурубура, а также он попал в украинские тренды.

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Записать духовный гимн нашей страны у артиста возникла во время работы над проектом Государственный Гимн Украины. Музыкальное видео снято в Софиевском соборе. "Молитва за Украину - это неземная сверхмощная сила, которая поможет всем украинцам пройти эти непростые времена, что выпали сейчас на долю Украины и всего мира", - сказано в описании к видеоработе.

Клип DZIDZIO - Молитва за Украину за сутки набрал более 670 тысяч просмотров, 28 тысяч лайков, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что JERRY HEIL взорвала YouTube карантинным клипом

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Dzidzio Михаил Хома Молитва за Украину Молитва за Україну Духовный гимн Украины тренды YouTube украинская музыка Все теги
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