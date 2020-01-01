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"НинаДонтСтресс": JERRY HEIL взорвала YouTube карантинным клипом

Новое Lyric-видео певицы посвящено карантину
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Jerry Heil
Jerry Heil
/instagram.com/thejerryheil/

Популярная украинская певица и участница Нацотбора на Евровидение Jerry Heil представила на своем YouTube-канале свежую песню и Lyric-видео на нее. Называется НинаДонтСтресс, и посвящена карантину.

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В песне Jerry Heil спела про некую Нину, которая ищет свою любовь. И делает она это именно в очереди за одним из самых востребованных продуктов нашего времени - за гречкой. А вот в самом музыкальном видео певица появилась на пачке с той самой крупой (которая тоже пела), а в начале можно увидеть еще и ее подписчиков.

Lyric-видео Jerry Heil - НинаДонтСтресс (НінаДонтСтрес) за сутки набрало более 65 тысяч просмотров на YouTube.

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Jerry Heil НінаДонтСтрес карантин песня про карантин украинская музыка Джерри Хейл тренды YouTube хит Все теги
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