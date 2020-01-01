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Рэп-звезда Чинна Роджерс умерла в 25 лет: Раскрыта причина

Артистка скончалась 8 апреля
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Чинна Роджерс
Чинна Роджерс
/instagram.com/chizzyano/

Популярная американская рэп-исполнительница Chynna (Чинна Роджерс - наст. имя) ушла из жизни в возрасте двадцати пяти лет. Об этом сообщает издание New York Times, ссылаясь на менеджера артистки Джона Миллера.

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Трагедия произошла в среду, 8 апреля, в собственном доме Роджерс, который находится в Филадельфии. Известно, что девушка боролась с наркозависимостью, а причиной смерти стала случайная передозировка наркотиками. Примечательно, что от этого же скончался продюсер Стивен Родригес, поддержавший ее в начале карьеры.

По словам Чинны Роджерс, ее творчество - это "музыка для разозленных людей, которые слишком горды для того, чтобы показать свои эмоции".

Ранее сообщалось о том, что музыкант Джон Прайн умер от коронавируса COVID-19

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