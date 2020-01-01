Бьянка раскачала YouTube сексуальным клипом про коронавирус

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Бьянка - Пандемия /Скриншот с YouTube

Певица Бьянка совсем недавно выпустила свежий трек под названием Пандемия, в котором речь идет о любви к мужчине, зараженном коронавирусом. Теперь же на своем YouTube-канале она выпустила клип не него.

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В музыкальном видео нет сюжета, однако оно наполнено яркими кадрами с танцующими моделями, исполняющими танец тверк полуобнаженными ягодицами, молодой человек в женской одежде, а также забавный доктор. "Уверена, он поднимет ваше настроение и отвлечёт от грустных мыслей. Когда я писала песню... сама не понимала, на сколько все серьезно!", - прокомментировала работу сама певица.

Некоторые зрители в комментариях похвалили клип Бьянки, однако не обошлось и без резкой критики, в котором артистку обвинили в шуточном и насмешливом представлении довольно серьезной тематики.

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