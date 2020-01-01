Клип южнокорейской группы BTS установил крупный рекорд на YouTube

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BTS - ON /Скриншот с YouTube

Несколько дней назад на YouTube состоялась премьера нового клипа одной из главных k-pop-групп в мире под названием BTS на песню ON, вошедшую в новый альбом. Музыкальное видео быстро стало популярным, а также сразу после выхода установило крупный рекорд на видеохостинге.

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Известно, что клип ON одновременно смотрело миллиона людей, что является самой масштабной премьерой на YouTube. По сюжету ролика, участники коллектива BTS оказываются на поле битвы, где они противостоят стихиям, преодолевая трудности.

Клип BTS - ON уже набрал 68 миллионов просмотров, а также попал в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Леди Гага выпустила клип впервые за три года