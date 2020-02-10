"Дались нелегко": Alyona Alyona рассказала о трагедии в день съемок клипа с Джамалой

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Alyona Alyona /instagram.com/alyona.alyona.official

Совсем недавно на YouTube вышел уже второй совместный клип Alyona Alyona и Джамалы, который носит название Жалі. Однако, как оказалось, съемочный процесс для рэп-артистки стал испытанием, ведь в тот день ушла из жизни ее бабушка.

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"Эти съемки дались мне нелегко. В этот день у меня умерла бабушка, и я стала заложником обстоятельств. "Але сталося як є..." – именно в тот день строки Джа получили иной смысл, потому что все свои эмоции, принятие и понимание я вложила в съемочный процесс. И я уверена, что бабушка не обиделась, искренне радуясь тому, что я счастлива быть там, где я есть", - призналась Alyona Alyona, поблагодарив также всю команду и саму Джамалу за проделанную работу, и отметив, что она не жалеет ни о чем.

Клип Alyona Alyona & Jamala - Жалі уже набрал 326 тысяч просмотров на YouTube.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали соцсети на новый клип группы KAZKA