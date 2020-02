"3,5 миллиарда раз": Названа самая прослушиваемая певица

Поделись







Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей /Getty Images

Музыкальный стриминговый сервис Spotify, который еще в конце 2019-го рассказывал о самых популярных музыкантах ушедшего года, на этот раз решил поделиться информацией о том, кто же из мировых артистов стал самым прослушиваемым на их платформе. И такое звание досталось американской певице Ариане Гранде.

Сообщается, что песни Гранде люди послушали в общем 3,5 миллиарда раз. Кроме этого, больше всего слушатели предпочитали композиции из трех альбомов певицы под названием My Everything, Dangerous Woman и thank u, next.

