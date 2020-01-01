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"3,5 миллиарда раз": Названа самая прослушиваемая певица

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Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей
Ариана Гранде стала самой прослушиваемой певицей
/Getty Images

Музыкальный стриминговый сервис Spotify, который еще в конце 2019-го рассказывал о самых популярных музыкантах ушедшего года, на этот раз решил поделиться информацией о том, кто же из мировых артистов стал самым прослушиваемым на их платформе. И такое звание досталось американской певице Ариане Гранде.

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Сообщается, что песни Гранде люди послушали в общем 3,5 миллиарда раз. Кроме этого, больше всего слушатели предпочитали композиции из трех альбомов певицы под названием My Everything, Dangerous Woman и thank u, next.

Ранее сообщалось о том, что Билли Айлиш и украинская пианистка получили премии Грэмми

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