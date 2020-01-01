"Лучшая из всех": Как отреагировали соцсети на трек Jerry Heil для Евровидения-2020

Поделись







Jerry Heil - VEGAN /Скриншот с YouTube

Популярная украинская певица Jerry Heil представила на своем YouTube-канале свежее Lyric-видео на трек VEGAN, с которым она примет участие в национальном отборе на Евровидение-2020 и, в случае победы, выступит с ним на самом конкурсе.

Читай также: Alyona Alyona взорвала YouTube клипом в стиле игры GTA

Трек посвящен, как не сложно догадаться, веганству и был написан еще за два месяца до того, как журнал Vogue признал 2020-ый годом Вегана. Этим треком певица попыталась разрушить стереотипы об украинцах, а также ответить на многие вопросы, которые задают людям, не употребляющим мясо в пищу.

Слушатели похвалили веселое отношение Jerry Heil к разного рода проблемами, а также подчеркнули, что во многих ее песнях присутствует интересная игра слов. Кроме этого, по мнению комментаторов, месседж в этой песне может принести победу певице на Евровидении, и теперь за нее болеют даже те, кто не представялет свою жизнь без мяса. Также назвали лучшей из всех конкурсных, и сравнили с Кэти Перри (в пользу Джерри), назвав VEGAN песней мирового уровня. Однако не всем пришелся трек по душе, ведь некоторые слушатели написали, что у них возникло ощущение вторичности.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Lyric-видео на трек Jerry Heil - VEGAN уже набрало более 280 тысяч просмотров, 19 тысяч лайков и 2 тыс дизлайков на YouTube, попав на 13-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, что Эминем неожиданно выпустил новый альбом и мощный клип