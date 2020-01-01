"Рвет душу": Как отреагировали соцсети на новый трек Ани Лорак

Поделись







Ани Лорак выпустила новую песню /instagram.com/anilorak/

Популярная певица Ани Лорак представила свежую композицию под названием Ухожу, которая была записана вместе с артистом лейбла Black Star Мишей Марвиным. Трек довольно быстро обрел популярность в Сети и попал в тренды украинского YouTube.

Читай также: Таисия Повалий удивила неожиданным украиноязычным клипом

В песне музыканты касаются темы несчастной любви, а точнее - расставания двух людей. Они поют о том, что нужно уходить и отпускать, когда это нужно, даже если очень больно. "Нужно вовремя уходить с плохого фильма, увольняться с нелюбимой работы и заканчивать отношения, у которых нет будущего", - прокомментировал работу сам Миша Марвин.

Слушатели в социальных сетях, по большому счету, высоко оценили дуэт двух артистов. Некоторые написали, что песня рвет душу и является гимном всех расставшихся пар. Многие похвалили Ани Лорак за возвращение к ее прежнему стилю, а также отметили, что дуэтом артисты звучат очень хорошо. Люди также похвалили трек за то, что он спокойный, жизненный и душевный.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Песня Ани Лорак и Миши Марвина - Ухожу набрала более 257 тысяч прослушиваний на YouTube, а также заняла 24-ое место в трендах.

Ранее сообщалось о том, как отреагировали зрители на рождественский клип группы KAZKA