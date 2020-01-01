"Называют меня папой": Моргенштерн взорвал YouTube песней про украинок
Популярный и скандальный российский рэпер Моргенштерн совсем недавно выпустил свой новый альбом, который был написан всего за неделю. Одна из композиций, которая носит название Четыре украинки, попала в тренды украинского YouTube и стала одной из самых прослушиваемых из всей пластинки.
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Трек рэпер посвятил, вероятно, девушкам из Украины, которые составили ему компанию на тусовке после концерта в Одессе. Видео с их совместного отдыха он публиковал в своем Instagram. В самой же песне о девушках Моргенштерн отзывается позитивной и рассказывает, что они называют его папой.
Трек Morgenshtern - Четыре украинки набрал более 435 тысяч прослушиваний, 12 тысяч лайков и 3 тысячи дизлайков, заняв 19-ое место в трендах YouTube.
Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на рэпера Моргенштерна