"Уже не тот": Как отреагировали соцсети на клип Сереги с фейковым Монатиком

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Полиграф ШарикOFF feat. NEMONATIK - Миллион просмотров за день /Скриншот с YouTube

Не так давно в Сети появились фото со съемок нового клипа Сереги в амплуа Полиграф ШарикOFF, где вместе с ним запечатлели человека, похожего на Монатика. Вскоре на YouTube появился клип под названием Миллион просмотров за день, в котором некто под псевдонимом NEMONATIK спародировал популярного артиста.

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В клипе Серега поет на белом фоне, критикуя шоу-бизнес за то, что его представители пытаются обрадовать слушателей только хитами. На его фоне танцевал как раз-таки мужчина, похожий на Дмитрия Монатика.

Некоторые зрители сразу похвалили новую работу Сереги, отметив стеб в клипе и бешеную харизму певца. Другие же посчитали, что он до сих пор завидует успеху Монатика, которого когда-то раскритиковал на Х-Факторе. Комментаторы посчитали, что эта видеоработа и является высмеиванием вышеупомянутого артиста, а также написали, что "Монатик уже не тот", намекая на то, что в клипе точно не он.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Полиграф ШарикOFF feat. NEMONATIK - Миллион просмотров за день в итоге за сутки набрал 27 тысяч просмотров на YouTube.

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