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"Придется заплатить": Полиция РФ оштрафовала Шнурова и Noize MC за мат на концерте

На 500 рублей каждого
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Noize MC и Сергей Шнуров
Noize MC и Сергей Шнуров
/instagram.com/noizemc / instagram.com/shnurovs

Совсем недавно на московском стадионе ЦСКА Арена прошел музыкальный баттл двух популярных музыкальных коллективов - Noize MC и Ленинград. На двух сценах артисты исполняли треки друг друга и собственные композиции, а победителя выбрали люди. Им стали Ленинград со счетом 4:3.

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Но главным конфузом стало, что сразу после выступления (примерно в 23:00) полиция задержала Ивана Алексеева (Noize MC) и продержала его в участке аж до 4 утра. Причиной стал мат, который был использован на музыкальном поединке. И Алексееву, и Шнурову придется отдать по 500 рублей на нецензурную брань.

"За мат придется заплатить. Спасибо вам, что у меня есть на это деньги!", - подчеркнул Noize MC в своем Instagram, опубликовав фото с представителями правопорядка РФ.

Солист Ленинграда Сергей Шнуров пока никак не прокомментировал ситуацию.

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