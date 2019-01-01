MARUV взорвала YouTube необычным клипом, снятым на Троещине
Певица представила клип на песню To Be Mine
MARUV - To Be Mine/instagram.com/maruvofficial/
Популярная украинская певица MARUV, которая не так давно записала совместный с трек с казахстанский исполнителем Jah Khalib, выпустила новую песню To Be Mine, а спустя несколько часов представила свежих клип на нее.
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Композиция, которая отличается от прежних работ певица своей меланхоличностью, исполнена на английском языке, а видеоработа снята на Троещине в Киеве. В нем Maruv предстала в красном латексном костюме на фоне автомобиля на пляже.
Трек To Be Mine войдет в новый альбом Maruv - Hellcat Story.
Ранее сообщалось о том, что MARUV получила награду MTV как лучшая российская певица