Собаки, Кардашьян и Билли Айлиш: LITTLE BIG порвали YouTube пародийным клипом

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LITTLE BIG - ROCK–PAPER–SCISSORS /скриншот с YouTube

Знаменитая рейв-группа Little Big представила свежий клип на трек ROCK–PAPER–SCISSORS (Камень-Ножницы-Бумага - перевод с англ.). В нем артисты предстали в образе собак, а также спародировали всемирно известные хиты знаменитостей. Режиссером новинки стала Алина Пязок.

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Переодетые в стаю псов музыканты во главе с солистом Ильей Ильичом Прусикиным в драйвовом ролике покупали у наркоторговца собачий корм, играли на костях, а также схлестнулись в схватке с котами, после чего их поймали законники. Кроме этого, в клипе можно увидеть пародийные отсылки на видеоработы с Ким Кардашьян, Billie Eilish, Korn, Slipknot, Nirvana, Limp Bizkit и другим.

Клип LITTLE BIG - ROCK–PAPER–SCISSORS вышел на официальном YouTube-канале группы и за несколько часов собрал более 500 тысяч просмотров, 115 тыс лайков и 3 тыс дизлайков.

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