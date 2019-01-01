Аладдин и Галустян-Джинн: Артур Пирожков взорвал YouTube-тренды новым клипом
Популярный исполнитель Артур Пирожков (он же Александр Ревва) выпустил новый клип на трек Она решила сдаться, который быстро набрал популярность на YouTube. Видеоработа стала своеобразной пародией на диснеевского Аладдина, а одну из главных ролей сыграл Михаил Галустян.
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По сюжету, Аладдин (которого играет Пирожков) и его обезьянка Апу находят волшебную лампу с Джинном-Галустяном, исполняющим три желания. Загадав бананы и ковер-самолет, герой решает сделать так, чтобы у него получить завоевать сердце дочери султана.
За сутки клип Артура Пирожкова - Она решила сдаться посмотрели 1,3 миллиона раз, поставили 65 тыс лайков и 7 тыс дизлайков. Музыкальное видео заняло 3-е место в трендах YouTube.
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