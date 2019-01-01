Аладдин и Галустян-Джинн: Артур Пирожков взорвал YouTube-тренды новым клипом

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Артур Пирожков - Она решила сдаться /скриншот с YouTube

Популярный исполнитель Артур Пирожков (он же Александр Ревва) выпустил новый клип на трек Она решила сдаться, который быстро набрал популярность на YouTube. Видеоработа стала своеобразной пародией на диснеевского Аладдина, а одну из главных ролей сыграл Михаил Галустян.

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По сюжету, Аладдин (которого играет Пирожков) и его обезьянка Апу находят волшебную лампу с Джинном-Галустяном, исполняющим три желания. Загадав бананы и ковер-самолет, герой решает сделать так, чтобы у него получить завоевать сердце дочери султана.

За сутки клип Артура Пирожкова - Она решила сдаться посмотрели 1,3 миллиона раз, поставили 65 тыс лайков и 7 тыс дизлайков. Музыкальное видео заняло 3-е место в трендах YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца выпустили пародию на хит Егора Крида - Сердцеедка