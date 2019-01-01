Alyona Alyona взорвала YouTube клипом Завтра: Реакция соцсетей

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Alyona Alyona - Завтра /Скриншот с YouTube

Популярная украинская рэп-исполнительница Alyona Alyona не так давно представила свежий клип на трек Завтра, который до этого презентовала на своих выступлениях. Яркий и энергичный концертный музыкальный ролик довольно быстро стал хитом в Сети, набрав множество комментариев от зрителей.

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В самом клипе, который смонтирован из концертов Алены, перелетов, прогулок по другим городам, общения с командой и прочими артистами, а также отдыха, рэперша зачитала о своей туровой жизни, отмечая то, что временами даже не знает, где она будет завтра. Кроме того, в музыкальном видео снялись певица ONUKA и рэп-артист Noize MC.

В комментариях фанаты высоко оценили клип, написав, что он их качает, а также заставляет кайфовать. Многие отметили, что ценят то, что ее рэп без грязи и мата, а саму Алену назвали талантливой и успешной артисткой. Также работу прокомментировало Телебачення Торонто, а рэпер Freel назвал ее сочинением на тему "Как я провел лето?".

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Alyona Alyona - завтра уже набрал на YouTube 525 тысяч просмотров и 30 тысяч лайков.

Ранее сообщалось о том, что Alyona Alyona выпустила клип о борьбе с буллингом