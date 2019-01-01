Как отреагировали соцсети на русскоязычную песню группы Бумбокс

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Бумбокс - ДШ /facebook.com/boomboxfamily/

Популярная украинская группа Бумбокс представила на своем YouTube-канале новый трек, который носит название ДШ. Музыканты записали его на русском языке, а также в обновленном составе коллектива.

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Новая песня получилась довольно лирической и в стиле, присущем группе. Она войдет в треклист нового альбома Таємний Код: Рубікон, релиз которого состоится уже 12-го сентября. Также Бумбокс презентуют новинку в туре по Украине, который начнется 19-го сентября.

Поклонники музыкантов, в основном, позитивно отреагировали на новую композицию. Одни написали, что от нее бегут мурашки, другие отметили, что она создала настроение на весь день. Для кого-то эта песня стала саундтреком к осени, а также люди подчеркнули, что любят голос Хлывнюка, а каждая песня их исцеляет. К слову, слушатели заметили проблемы с качеством трека, прокомментировав, что он звучит странно, но некоторым такое звучание пришлось по душе.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Песня Бумбокс - ДШ уже набрала 73 тысячи прослушиваний и 5 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что украинка сняла эпатажный клип для Кэти Перри