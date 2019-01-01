10 млн просмотров: Новый клип Billie Eilish стал хитом на YouTube
Знаменитая певица Billie Eilish выпустила новый клип на трек all the good girls go to hell, который вошел в ее дебютный альбом. Видео менее, чем за сутки стало хитом на YouTube, попав в украинские тренды.
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Музыкальный ролик снят в жанре хоррор, а сама певица предстает перед зрителем в образе ангела. Она падает с неба в лужу, а после идет по безлюдной улице, где вокруг все горит в огне. Стоит отметить, что новую видеоработу звезда посвятила проблеме изменения климата.
Клип Billie Eilish - all the good girls go to hell за сутки набрал более 10 миллионов просмотров, 1,7 млн лайков и 60 тыс дизлайков, попав на 17-ое место в тренды украинского YouTube.
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