10 млн просмотров: Новый клип Billie Eilish стал хитом на YouTube

Клип all the good girls go to hell попал в украинские тренды

Поделись







Billie Eilish - all the good girls go to hell /скриншот с YouTube

Знаменитая певица Billie Eilish выпустила новый клип на трек all the good girls go to hell, который вошел в ее дебютный альбом. Видео менее, чем за сутки стало хитом на YouTube, попав в украинские тренды.

Читай также: A$AP Rocky порвал YouTube новым клипом

Музыкальный ролик снят в жанре хоррор, а сама певица предстает перед зрителем в образе ангела. Она падает с неба в лужу, а после идет по безлюдной улице, где вокруг все горит в огне. Стоит отметить, что новую видеоработу звезда посвятила проблеме изменения климата.

Клип Billie Eilish - all the good girls go to hell за сутки набрал более 10 миллионов просмотров, 1,7 млн лайков и 60 тыс дизлайков, попав на 17-ое место в тренды украинского YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Чоткий Паца порвали YouTube пародией на LITTLE BIG