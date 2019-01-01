Копы, гангстеры и бабушки: A$AP Rocky порвал YouTube новым клипом

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A$AP Rocky - Babushka Boi /Скриншот с YouTube

Всемирно известный рэп-исполнитель A$AP Rocky, который должен был выступить в Киеве на фестивале Atlas Weekend, но был арестован в Стокгольме, выпустил новый клип на свой хит Babushka Boi. Этот трек уже успел завоевать любовь фанатов на концертах, а теперь стал популярным на YouTube.

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В этом необычном музыкальном видео главные герои - гангстеры, которые предстают в париках, шляпках, ярких костюмах и с завязанными платками на голове (а-ля та самая бабушка). Они грабят банк, а за ними охотятся полицейские, у которых вместо лиц свиные морды. Бандиты здесь, конечно же, побеждают копов и даже делают из них сосиски.

Клип A$AP Rocky - Babushka Boi за сутки набрал более 4 миллионов просмотров, 353 тысячи лайков и 10 тыс дизлайков. Музыкальный ролик попал в тренды украинского YouTube.

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