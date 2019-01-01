Модное будущее: Чоткий Паца порвали YouTube пародией на LITTLE BIG
Популярный украинский юмористический проект Чоткий Паца не перестает удивлять своих подписчиков новыми качественными пародиями на популярные клипы. На этот раз актеры спародивали музыкальное видео группы LITTLE BIG - I`M OK, в которым сыграли блогеры из канала Magic Five, а также сам Илья Прусикин (Ильич).
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В центре сюжета яркого юмористического клипа - молодой парень, который не зарегистрирован Instagram, курит обычные сигареты, носит обычную одежду в то время, когда всех поглотила так называемая мода будущего. Из-за того его задерживают и судят, вынося приговор "виновен". В наказание его заставляют смотреть различные ролики на YouTube. Сам же солист группы Little Big Илья Прусикин сыграл в пародии бездомного, который жалуется на творчество рейв-коллектива.
Пародия от Чоткого Паца на клип LITTLE BIG - I`M OK за сутки набрала более 1 миллиона просмотров, а также заняла 1-ое место в трендах украинского YouTube.
Ранее сообщалось о том, что cолист Little Big рассказал о нищете, страхах и Киркорове