Модное будущее: Чоткий Паца порвали YouTube пародией на LITTLE BIG

Украинские юмористы выпустили пародию на клип I`m OK

LITTLE BIG - I'M OK (ПАРОДИЯ) /Скриншот с YouTube

Популярный украинский юмористический проект Чоткий Паца не перестает удивлять своих подписчиков новыми качественными пародиями на популярные клипы. На этот раз актеры спародивали музыкальное видео группы LITTLE BIG - I`M OK, в которым сыграли блогеры из канала Magic Five, а также сам Илья Прусикин (Ильич).

В центре сюжета яркого юмористического клипа - молодой парень, который не зарегистрирован Instagram, курит обычные сигареты, носит обычную одежду в то время, когда всех поглотила так называемая мода будущего. Из-за того его задерживают и судят, вынося приговор "виновен". В наказание его заставляют смотреть различные ролики на YouTube. Сам же солист группы Little Big Илья Прусикин сыграл в пародии бездомного, который жалуется на творчество рейв-коллектива.

Пародия от Чоткого Паца на клип LITTLE BIG - I`M OK за сутки набрала более 1 миллиона просмотров, а также заняла 1-ое место в трендах украинского YouTube.

