Алкоголичка: Артур Пирожков возглавил YouTube-тренды новым клипом

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Артур Пирожков выпустил клип Алкоголичка /Скриншот с YouTube

Популярный исполнитель Артур Пирожков выпустил новый клип сразу после того, как популярность хита Зацепила немного поутихла. Свежая работа называется Алкоголичка, и всего за несколько дней она набрала огромную популярность в YouTube.

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В описании к клипу говорится о том, что алкоголичка - это новая любимая сказочная героиня Пирожкова. По сюжету артист вместе со своими друзьями культурно отдыхает на природе, как к ним подъезжает компания на старом автомобиле, которая ему не по душе. Среди них - Михаил Галустян, блогеры Олег Монгол и Верона, и другие.

Клип Артура Пирожкова - Алкоголичка стал новым хитом, набрав за три дня более 12 миллионов просмотров, 440 тысяч лайков и 63 тысяч дизлайков. Видеоработа возглавила тренды украинского YouTube.

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