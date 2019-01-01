Гимн феминисток: Майли Сайрус выпустила пикантный клип с дерзким образом

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Майли Сайрус выпустила клип /Скриншот с YouTube

Популярная американская певица и актриса Майли Сайрус совсем недавно снялась в сериале Черное Зеркало, где сыграла поп-звезду. Теперь же она всколыхнула Сеть новым клипом на трек Mother`s Daughter, который сама же окрестила "феминистским гимном".

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В дерзком и отчасти эротичном музыкальном видео артистка предстала в красном обтягивающем латексном костюме, на котором можно увидеть металлическую накладку на интимном месте. Кроме этого она предстала с мечом в золотых доспехах. В клипе снялась и ее мама, которую зовут Тиш Сайрус, а также стриптизерша с ростом 201 см, трансгендеры и активисты, выступающие за права женщин.

Клип Miley Cyrus - Mother`s Daughter за несколько часов стал хитом на YouTube, набрав более 5,8 миллионов просмотров, 450 тысяч лайков и 34 тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что Майли Сайрус выпустила клип, снятый в Киеве