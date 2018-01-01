Дарницкий мост и голая грудь: Американская звезда презентовала клип

Американская исполнительница Майли Сайрус презентовала клип, который сняли в Киеве.

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Певица Майли Сайрус в клипе Nothing Breaks Like /Скриншот с YouTube

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Вышел новый клип американской поп-певицы, актрисы Майли Сайрус.

Видеоработа Nothing Breaks Like появилась в Сети сегодня, 30 ноября. За 10 часов набрала более 1,5 млн просмотров.

На видео звезда едет в авто по Дарницкому мосту в Киеве, ее преследует полиция, а вдоль дороги митингуют коммунальные службы и католические монахини. Параллельная линия - яркая клубная программа со стриптизом.

В Киеве съемки проходили 27-28 октября. Тогда въезд на путепровод закрыли с Днепровской набережной и со стороны Печерска.

Ранее мы писали, что в клипе Мишель Андраде заметили пикантную деталь.