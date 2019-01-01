"Просто огонь": Время и Стекло взорвали Сеть треком Balensiaga

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Время и Стекло выпустили новый хит /facebook.com/vremyaisteklo

Популярный украинский дуэт Время и Стекло, который состоит из Нади Дорофеевой и Алексея Завгороднего, представил на YouTube свежий и очень яркий трек Balensiaga. Он войдет в грядущий альбом группы под названием VISLOVO, который выйдет уже 5-го июля.

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Трек с танцевальными мотивами, в котором по традиции спела Дорофеева, а также Позитив (Завгородний) зачитал рэп, оказался посвящен, как не сложно догадаться, модным брендам. В нем упоминаются и Gucci, и Supreme, и Prada, однако лирическая героиня больше всего предпочитает одежду именно от бренда, в честь которого назван трек.

Фанаты написали, что им казалось уже, что группа "потухла" после Песни про лицо, однако благодаря новым хитам VISLOVO и Balensiaga они поняли, что все еще впереди. Фанаты отметили, что это хороший клубный трек в лучших традициях Время и Стекло, а также рассказали, что им понравилось, как Дорофеева спела 1-ый куплет.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Песня Время и Стекло - Balensiaga набрала 90 тысяч прослушиваний на YouTube, а также ей поставили 6 тысяч лайков и меньше тысячи дизлайков.

Ранее сообщалось о том, что на YouTube показали, как снимали эпатажный клип группы Время и Стекло