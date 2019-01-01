На YouTube показали, как снимали эпатажный клип группы Время и Стекло

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Бэкстейдж клипа VISLOVO /instagram.com/vremyaisteklo

Совсем недавно на YouTube состоялась премьера клипа VISLOVO группы Время и Стекло, который уже попал в тренды YouTube и вызвал массу обсуждений. Теперь же на официальном канале дуэта появилось бэкстейдж-видео о том, как происходили съемки.

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В трехминутном ролике показали работу режиссера и съемочной команды, работу с гримом, как снимали некоторые необычные и вызывающие сцены, а также весь творческий процесс процесс с самими музыкантами, актерами и популярными блогерами (ЯнГо, Саша Чистова) которые снимались в клипе.

Бэкстейдж клипа Время и Стекло - VISLOVO посмотрели 90 тысяч раз и поставили 7 тысяч лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что Потап и Настя Каменских перепели на свадьбе свой хит