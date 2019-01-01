"Стильно и свежо": Как отреагировали соцсети на клип Время и Стекло - VISLOVO

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Время и Стекло - VISLOVO /instagram.com/vremyaisteklo

Знаменитый украинский дуэт Время и Стекло, в состав которого входят Надя Дорофеева и Алексей Завгородний (Позитив), выпустили новый клип VISLOVO, в котором позвали всех на грядущую одноименную тусовку, которая пройдет 5-го октября в киевском Дворце Спорта.

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В клипе снялись сами артисты, а также множество других актеров и популярный YouTube-блогер ЯнГо. Кроме этого, видеоряд состоит из множества необычных вещей. Например, в клипе присутствуют люди в полицейской форме и в женских туфлях, облизывание лысины, купание в кока-коле, разбивание фортепиано, закидывание кирпича в работающую стиральную машинку и многое другое.

Некоторые зрители посчитали, что клип вышел стильным, свежим и молодежным, а также нашли некоторое сходство с хитом Имя 505. Фанаты также оценили то, что новая видеоработа получилась в привычном формате группы, однако другие все же остались недовольны, посоветовав "в следующий раз снимать нормальные клипы".

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Время и Стекло - VISLOVO за несколько часов посмотрели более 235 тысяч раз, поставили 25 тыс лайков и 1,5 тыс дизлайков. Видео попало на 20-ое место в тренды YouTube.

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