"Дерзко и сексуально": Как отреагировали зрители на новый клип Веры Брежневой

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Вера Брежнева выпустила клип /Скриншот с клипа

Знаменитая певица Вера Брежнева представила на своем YouTube-канале новое музыкальное видео на песню Я не святая, которое уже стало хитом в Сети. Там она рассказала о личной жизни, а также о любви и преданности, вызвав бурные обсуждения.

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В клипе Брежнева прогулялась в откровенном и сексуальном боди по ночному и утреннему Киеву, а также не упустила возможность посмеяться над слухами, которые гуляли по Сети, о том, что ее муж Константин Меладзе ей изменяет.

Фанаты назвали клип сексуальным и дерзким, а саму певицу красивой и сногсшибательной, также похвалив за образ. Однако по душе данная работа пришлась не всем, ведь некоторые зрители посчитали, что музыка в каждой песне Брежневой похожа.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип Веры Брежневой - Я не святая набрал более 1,8 миллионов просмотров, 15 тыс лайков и 2,5 тыс дизлайков. Видеоработа попала в тренды YouTube.

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