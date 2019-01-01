MOZGI выпустили драйвовый клип, посвященный вокалисту The Prodigy

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MOZGI выпустили новый клип /facebook.com/MOZGIband

Знаменитый украинский коллектив MOZGI, солистами которого являются Потап, Позитив и Дядя Вадя, выпустил новый драйвовый клип под названием Digitalization. Музыканты посвятили данную работу Киту Флинту, солисту The Prodigy, который скончался 4 марта.

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Само музыкальное видео напоминает многие работы культовых The Prodigy своим жестким электронным звучанием, а также видеорядом, в котором артисты отрываются по полной и раскачивают толпу, которая, в свою очередь, слэмится под данный трэк. В конце клипа DJ Bloodless закуривает и поднимает бокал со словами "Rest in Peace, Keith Flint" ("Покойся с миром, Кит Флинт").

Клип группы Mozgi - Digitalization набрал 73 тысячи просмотров и 4 тысячи лайков на YouTube.

Ранее сообщалось о том, что причиной смерти солиста The Prodigy стало повешение