Умер солист The Prodigy: ТОП-5 клипов группы

Поделись







Скончался Кит Флинт /Getty Images

Вокалист знаменитой группы The Prodigy Кит Флинт ушел из жизни в возрасте 49 лет. Его обнаружили мертвым утром 4-го марта в собственном доме, который находится в Данмоу. Причина смерти культового музыканта пока что неизвестна, однако представители правоохранительных органов сообщают, что в инциденте отсутствуют подозрительные нюансы.

Читай также: Децл умер: ТОП-5 клипов легендарного рэпера

Коллектив The Prodigy существует с 1990-го года, а сам Кит Флинт был в нем с момента основания. Изначально он был танцором, однако уже позже проявил свои вокальные данные и начал исполнять композиции, впоследствии ставшие хитами, представ в фирменном образе с рожками на голове. Группа записала множество хитов, а также выпустила восемь альбомов. Последний называется No Tourists и был представлен в 2018-ом году.

The Prodigy были заявлены как одни из хедлайнеров фестиваля UPark, который пройдет этим летом в Киеве. Состоится ли их выступление без Флинта - неизвестно.

Редакция сайта Afisha.bigmir.net составила подборку ТОП-5 лучших клипов The Prodigy с участием Кита Флинта.

Firestarter

Omen

Voodoo People

Breathe

Baby's Got A Temper

Ранее сообщалось о том, что вышел посмертный трек солиста Linkin Park