Необычно: Как отреагировали зрители на новый клип The HARDKISS

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The Hardkiss выпустили клип /instagram.com/the_hardkiss

Знаменитая украинская группа The HARDKISS не так давно выпустила на YouTube свою новую музыкальную видеоработу на песню Сердце. Клип вызвал массу обсуждений, из-за чего и попал в тренды видеохостинга.

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Новая работа группы значительно отличается от прежних релизов своим минимализмом. В кадре - солистка Юлия Санина, танцующая на фоне пустой местности без декораций и ярких костюмов. Для того чтобы исполнить хореографию, певица долго тренировалась, а сам клип в итоге сняли недалеко от города Каменец-Подольский.

В социальных сетях зрители неоднозначно отнеслись к новому видео коллектива. Одни заявили, что вышло очень ново и необычно, а под такую песню, по их мнению, ничего лучше придумать нельзя. Другие же сообщили, что уважают их творчество, но видеоряд им захотелось свернуть, оставив лишь песню. Несмотря на расходящееся мнение, многие все же поблагодарили группу за творчество и отметили то, что им понравилось больше всего.

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Комментарий на YouTube /Скриншот

Клип The HARDKISS - Сердце посмотрели 330 тысяч раз, поставили 16 тысяч лайков и 1 тысячу дизлайков. Музыкальное видео попало в тренды YouTube на 23-е место.

Ранее сообщалось о том, что Элджей выпустил романтичный и зрелищный клип