Полноценная комедия: Соцсети расхвалили новый клип Оли Поляковой
Популярная украинская певица Оля Полякова совсем недавно опубликовала новый клип на композицию Лед Тронулся, который быстро стал хитом в Сети и попал в тренды. Режиссером выступил Алан Бадоев, а сама видеоработа насыщена спецэффектами и качественной съемкой.
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Сама Полякова предстала в образе самой себя (в самых разных нарядах), влюбленной в знаменитого фигуриста. По ходу зрелищного клипа певица готовится к выходу, а после терпит неудачу, но все равно остается королевой - именно так отмечает ее младшая дочь Алиса.
Фанаты также подчеркнули, что им понравилась новая музыкальная работа, а также назвали ее полноценной комедией и мюзиклом. Кроме этого, зрители также назвали певицу настоящей королевой, певицей года и отметили ее способность делать контент для взрослой и маленькой аудитории.
Клип Оли Поляковой - Лед тронулся посмотрели 630 тысяч раз, а также он попал на 42-ое место в трендах YouTube.
Ранее сообщалось о том, что Элджей выпустил романтичный и зрелищный клип